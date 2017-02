Vendredi 10 février 2017

Des enregistrements "perdus" de Bob Marley and The Wailers ont été retrouvés, par hasard, dans le sous sol d'un hôtel de Londres. Il s'agit plus précisément de plusieurs concerts enregistrés en Angleterre et en France entre 1975 et 1978, à l'aide d'un studio véhicule prêté par les Rolling Stones à Marley et sa bande. Vous pouvez lire l'article en anglais ici.