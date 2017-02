Concert du Jour :

- Future Of the Left et Bison Bisou seront ce soir à l'Astrolabe. Toutes les infos sur le site de la salle et les places en vente par là.

- Du côté de La Maroquinerie, Touché Amoré sera avec Angel Dust dans les lieux pour défendre son Stage Four. Toutes les infos sur l'event FB.