Vendredi 03 février 2017

Hey on vient de passer la symbolique barre des 10 000 followers sur Twitter! Merci à vous tous de nous suivre via ce réseau social. Et 10 000! Fou.

Pour info : si vous souhaitez poser une question : c'est souvent le moyen le plus simple et rapide pour avoir une réponse.

De plus : Facebook trie énormément votre fil d'activité, et arriver à rendre visibles des posts sur de petits groupes y est devenu très difficile, donc si vous voulez être informés des chroniques, news, ... quelle que soit la notoriété du groupe, optez pour Twitter ou alors tentez de mettre l'option "Voir en premier" sur Facebook (en cliquant sur Déjà Abonné).