Vendredi 03 février 2017 Demon Hunter (Metalcore) sortira son nouvel opus Outlive le 31 mars via Solid State. La tracklist est à découvrir dans la suite. 01 – “Trying Times”

02 – “Jesus Wept”

03 – “Cold Winter Sun”

04 – “Died In My Sleep”

05 – “Half As Dead”

05 – “Cold Blood”

06 – “One Step Behind”

07 – “Raining Down”

08 – “The End”

09 – “One Less”

10 – “Patience”

11 – "Slight The Odds"