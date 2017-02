Mardi 07 février 2017

Avant première : On a la chance de vous dévoiler un titre du prochain Kadinja (Djent) : 'til The Ground Disappears.

Le titre est extrait de Ascendancy prévu pour le 17 février via Klonosphere, et il y a des chances que vous entendiez parler de ce groupe dans les prochains mois (et c'est français).

L'album est dispo en pré-commande sur Bandcamp.