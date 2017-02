Olivier Gabriel quitte Benighted, il était l'un des membres fondateurs et le départ est fait à l'amiable. Il est remplacé par Fack (de Carnival In Coal).

Le groupe démarre une longue tournée français en février :

10/02 Grenoble (FR) L’Ampérage

11/02 Puget-Sur-Argens (FR) Le Rat’s

17/02 Saint Étienne (FR) Le FIL

18/02 Montbeliard (FR) L'atelier des miles

21/02 Nantes (FR) Le Ferailleur

22/02 Joue Les Tours (FR) Le Temps Machine

23/02 Paris (FR) Le Petit Bain

24/02 Bergen (NO) Blastfest

25/02 Rouen (FR) Le 106

03/03 Toulouse (FR) Le Metronum

18/03 Nancy (FR) Le Hublot

31/03 Dijon (FR) Le Consortium

01/04 Limours (FR) MJC