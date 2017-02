Dimanche 05 février 2017

Born To Rot (Nihilist Black Death Metal- Paris) vient de mettre en ligne un clip pour son premier titre "Last Gift". Le premier album enregistré au Hybreed Studio (Glorior Belli, Azziard, As they Burn) sortira le premier semestre 2017. Born To Rot est le projet solo de l'ex guitariste du groupe de black métal parisien The Negation.