Mercredi 01 février 2017

DDENT a dévoilé hier "Kohol", un nouveau morceau issu de leur 1er album via un clip chez nos confrères de Cvlt Nation. آكتئاب sortira le 13 février prochain et le groupe sera en tournée en France dans une semaine avec The Lumberjack Feedback à Rouen, Rennes, Nantes, Guéret, Chalon-sur-Saône et Paris. Plus d'infos ici.