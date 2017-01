Vendredi 27 janvier 2017

A l'occasion du 25ème anniversaire de la sortie du film de Cameron Crowe Singles, une version remasterisée et enrichie de sa BO (avec toute la fine fleur du grunge de Seattle) sortira le 19 mai prochain. On y retrouvera des morceaux inédits de Chris Cornell (Soundgarden), Mike McCready (Pearl Jam), Mudhoney et Paul Westerberg.