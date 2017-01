Jeudi 26 janvier 2017

Iron Monkey va se reformer et sortir un nouvel album, le premier depuis 1998. Le groupe se reforme sous la forme d'un trio : J. Rushby, S. Watson (tous deux là depuis le début) et S. Briggs (Chaos U.K.) à la batterie. Le groupe prévoit la sortie d'un album d'ici la fin de l'année, celui ci aura 9 pistes dont une reprise.

Et si vous ne connaissez pas le groupe : piqûre de rappel (Sludge / Doom / ...).