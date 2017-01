Top 2016 : Après le Top de la Rédaction, c'est au tour de votre Top 2016 d'être en ligne : Petit bilan musical et pour le site sur l'année écoulée. On va débuter par votre top albums évidemment puis continuer à analyser vos votes, on va aussi donner quelques infos sur le site.Encore une fois : MERCI à vous de nous suivre ! Verdict ?