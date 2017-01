C'est The Algorithm et Next To None qui assureront les premières parties pour Haken sur la prochaine tournée qui fera halte par trois fois dans notre pays :

- 28/03/2017 - Lille / Le Splendid – Event FB

- 29/03/2017 - Paris / La Maroquinerie – Event FB

- 30/03/2017 - Strasbourg / La Laiterie – Event FB

Les places sont disponibles chez GDP, Digitick, Fnac et Ticketmaster.