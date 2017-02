Samedi 18 février 2017

L'Esprit Du Clan, AqME, The Ape King, EYP - EMBRACE YOUR PUNISHMENT, Confessions Of D., 3rd From The Sun se donnent rendez-vous dans une semaine, le 25 février au Pavillon Roux à Douai-Cuincy (59) pour la première édition du Spits Fest (événement Facebook). Les billets sont disponibles à 12 euros (+0.99) en prevente via weezevent, 15 euros sur place.