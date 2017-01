Lundi 23 janvier 2017

Woe sortira leur quatrième album, Hope Attrition, le 17 mars chez Vendetta Records. Un premier extrait, "No Blood Has Honor", s'écoute sur Bandcamp. Le tracklisting et l'artwork sont disponibles dans la suite.

tracklist : 1. Unending Call Of Woe

2. No Blood Has Honor

3. A Distant Epitaph

4. The Din Of The Mourning

5. The Ones We Lost

6. Drown Us With Greatness

7. Abject In Defeat