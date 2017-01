Lundi 23 janvier 2017

Chronique : Slaves - Take Control "Fidèles à eux-mêmes, nos deux gentlemen originaires du Kent ouvrent les hostilités par le survolté Spit It Out, un titre aussi braillard qu’étourdissant dans lequel nos esclaves reviennent cracher leurs paroles belliqueuses sur un fond musical sans fioritures [...]"



Nous avions pu rencontrer le duo en novembre dernier lors de leur concert au Trabendo et vous pouvez (re)lire cette interview ici.