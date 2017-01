Jeudi 19 janvier 2017

Lollapalooza aura droit à son pendant Parisien, le festival va aligner les têtes d'affiches les 22 et 23 juillet à Paris. Sont déjà annoncé : Red Hot Chili Peppers, Alt-J, Pixies, I am, Liam Gallagher, The Hives, Rival Sons, Seasick Steve, ...

Le festival semble se placer en concurrence avec Rock En Seine.