Jeudi 19 janvier 2017

The Lumberjack Feedback et DDENT seront en concert le 7 février au 3 Pièces (Rouen). Les places seront en vente à 5€ le soir du concert et vous pouvez retrouver toutes les infos sur l’événement Facebook. On vous rappelle que les deux groupes seront également en concert au Mondo Bizarro (Rennes- event) le 8 février, à La Scène Michelet (Nantes - event) le 9 février et à La Péniche (Chalon-sur-Saône - infos) le 11 février. Le premier album de DDENT intitulé آكتئاب sortira le 13 février.