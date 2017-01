Point Hip-Hop : Jedi Mind Tricks sera en concert le 30 mars 2017 au Cabaret Sauvage (Paris). Les places sont en vente chez Weezevent, Digitick, Fnac Spectacles et toutes les infos se trouvent sur l'event FB.

Et comme on pousse le vice très loin, on vous fera très prochainement gagner des places pour assister à ce concert. Han !