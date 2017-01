Lundi 23 janvier 2017

L'association nantaise Black Flag Production dévoile l'affiche de son festival Nantes DeathFist 2017, dédié au Grindcore et au Death Metal : Vomiting Cheap Wine, Born Criminal, Deflesher, Clitorape, Mulk et Visera Trail. Le festival se déroulera les 17 et 18 février à La Scène Michelet de Nantes, au tarif de 10€ la journée ou 17€ le pass 2 jours en prévente. L'affiche finale se découvre ici et toutes les informations sont dispos sur l’événement Facebook.