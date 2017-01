Lundi 16 janvier 2017

Chronique : Avenged Sevenfold - The Stage "Le seul défaut de cet album, c'est d'avoir été fait par Avenged Sevenfold. Les haters détesteront, par principe, mais s'ils ont pu critiquer à juste titre le dernier Metallica qui souffrait de nombreux défauts, ils se mettraient un énorme doigt dans l'oeil en passant à côté de ce The Stage. [...]"

Avenged Sevenfold sera de passage en France très prochainement pour deux dates, avec Disturbed et Chevelle :

- 28/02/2017 : Lille (Zénith Arena - Digitick / Fnac Spectacles)

- 02/03/2017 : Paris (Bercy - Digitick / Fnac Spectacles)