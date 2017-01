Interview/retro : Sabaton déboute aujourd'hui sa tournée française aux côtés d'Accept et de Twilight Force :

- 15/01/2017 : l'Aéronef (Lille)

- 16/01/2017 : l'Olympia (Paris)

- 18/01/2017 : le Bikini (Toulouse)

- 24/01/2017 : Transbordeur (Lyon)

Les places sont en vente chez Digitick et Fnac Spectacles.

Pour l'occasion, on vous ressort l'interview que nous avions réalisée l'été dernier avec le bassiste du groupe, Pär Sundström. À lire ici.