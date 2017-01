Memoriam (avec des ex-membres de Bolt Thrower et Benediction) sortira son premier album, For The Fallen, le 24 mars chez Nuclear Blast. Le premier extrait, "Reduced To Zero", l'artwork et le tracklisting se retrouvent dans la suite.

Tracklisting : 1. Memoriam

2. War Rages On

3. Reduced to Zero

4. Corrupted System

5. Flatline

6. Surrounded (By Death)

7. Resistance

8. Last Words