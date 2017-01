Le Fall Of Summer va dévoiler lundi prochain à 10h une première salve de groupes qui seront à l'affiche de son édition 2017 qui aura lieu les 8 et 9 septembre à l'île de loisirs de Torcy.

Et comme on est sympa, on vous donne 2 indices vidéos dans la suite pour essayer de vous faire trouver le nom d'un des groupes qui seront dévoilé.