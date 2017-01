Interview : Ekpyrosis a sorti le mois dernier son premier album, The Taste Of Shadow, dont on vous a parlé lors du dernier Metalorgie Monthly. Afin d'en savoir plus, nous avons rencontré la tête pensante du groupe, Aurélien Renoncourt (batterie/chant). Un entretien à lire ici.

The Taste Of Shadow s'écoute en intégralité dans la suite.