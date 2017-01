Les West Stoner sessions 2017 auront leur les 2 / 3 et 4 février prochain à Nantes (Scène Michelet), au programme :

- 02/02 : The Inglorious Bad Stars, Old Rip, The Guardogs, Texas Chainsaw Dust Lovers

- 03/02 : Cloud Of Dementia, Warmachine, Stonebirds, Glowsun

- 04/02 : Black Sick, The Duckhunters, Goatfather, Mars Red Sky

Plus d'infos ici.