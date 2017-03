Samedi 11 mars 2017

Concours : Big Business (side project du batteur&du bassiste des Melvins) passe par Nantes le 22 Avril pour nous poncer la tronche à coup de sludge, au Ferrailleur. Accompagnés du combo Noise/Rock ricain Whores (top album 2016 pour beaucoup) et des Suisses de Closet Disco Queen (Rock and Noise de deux Coilguns).

Blue Wave Production et Metalorgie vous offrent 2 places, il suffit de répondre à une question.