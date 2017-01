Mercredi 11 janvier 2017

Le Hellfest et l'école e-artsup lance Motion Meets Metal, les élèves de l'école ont bossé sur la thématique Hellfest et vont proposer des vidéos de 30 secondes accompagné d'une affiche. Le tout sera présenté au public le 6 avril 2017 au Katorza à Nantes (et suivi d'un film sélectionné par l'Absurde Séance).

