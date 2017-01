Mardi 10 janvier 2017

The Arrs c'est fini mais le groupe annonce une ultime tournée dans un communiqué lisible ici :

- 13/01 @ la Souris Verte, Epinal

- 14/01 @ Camji, Niort

- 15/01 @ l'Usine à Chapeaux, Rambouillet

- 28/01 @ le Réacteur, Issy les Moulineaux

- 04/02 @ VIP, Saint Nazaire

- 24/02 @ Metalfest, Gisors

- 25/02 @ Canal 93, Bobigny

- 03/03 @ Jas'rod, Marseille

- 24/03 @ Secret Place, Montpellier

- 25/03 @ Altherax, Nice

- 01/04 @ HSM Fest, Sucy en Brie

- 22/04 @ H. Brouillard, Pont Rean

- 13/05 @ Sid Festival, Tours

- 26/05 @ le Biplan, Lille

- 03/06 @ le Manoir, Saint Maurice (Suisse)

Le groupe a par ailleurs annoncé que la date ultime se produira à Paris en octobre mais qu'elle sera annoncée plus tard ainsi que la sortie prochaine de trois titres inédits et gratuits.