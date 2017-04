Concert du Jour :

- Xixa prendre place au Point Ephémère ce soir. Alors que vous pouvez prendre vos places par là, les infos sont également disponibles sur l'event FB.

- The Neal Morse Band sera ce soir au Divan du Monde (Paris - complet - Event FB / zepass).

- Textures et Uneven Structures seront ce soir à l'Empreinte de Savigny Le Temple. Toutes les infos sont à retrouver sur l'event FB, et la billetterie est juste là.