Lundi 09 janvier 2017 Des nouvelles de Falls Of Rauros (Black Metal atmosphérique/USA) qui a annoncé que leur prochain album, Vigilance Perennial, sortirait le 31 mars chez Nordvis en Europe. L'artwork et le tracklisting dans la suite. Tracklist :White Granite

Labyrinth Unfolding Echoes

Warm Quiet Centuries of Rains

Arrow&Kiln

Impermanence Streakt Through Marble







