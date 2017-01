Lundi 09 janvier 2017

Disharmony (Black Metal/Grèce) sortira son premier album, Goddamn The Sun, le 3 mars chez Iron Bonehead Productions. Le groupe avait sorti plusieurs démos et EP influentes à l'aube des années 1990 avant de se séparer. Un premier extrait s'écoutent sur Soundcloud, le tracklisting et l'artwork se retrouvent dans la suite.

1. Invocation - Troops Of Angels

2. The Gates Of Elthon

3. Elochim

4. Summon The Legions

5. War In Heaven

6. Rape The Sun

7. Praise The Fallen

8. Whore Of Babylon

9. The Voice Divine

10. Third Resurrection