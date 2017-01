Lundi 09 janvier 2017

Un documentaire sur le Metal des années 90 est en préparation.Underground Inc s'attardera sur les changements de ces années en parlant des formations les plus connues (Helmet, Ministry...) jusqu'aux formations oubliées. On retrouvera des live de Jawbox, Only Living Witness, Helmet et bien d'autres, mais aussi des interviews de membres et ex-membres ainsi que d'ingénieurs du son de Sepultura, Ministry, Monster Magnet, Stone Sour et même Steve Albini. Un trailer se retrouve dans la suite et vous pouvez participer à la campagne de crowdfunding par ici.