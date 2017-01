Lundi 09 janvier 2017 Des infos du côté de Power Trip avec un nouveau trailer pour leur prochain album, Nightmare Logic, qui sortira le 24 février chez Southern Lord Recordings. L'occasion de vous balancer la setlist et l'artwork de l'album, le tout dans la suite avec le teaser. tracklist :

01. Soul Sacrifice

02. Executioner's Tax (Swing Of The Axe)

03. Firing Squad

04. Nightmare Logic

05. Waiting Around To Die

06. Ruination

07. If Not Us Then Who

08. Crucifixation





