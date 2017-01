Dimanche 08 janvier 2017

Foxing passera par l'Europe très bientôt.

Mar 13 Stereo Glasgow, Angleterre w/ Fog Lake and Oyama

Mar 14 Deaf Institute Manchester, Angleterre w/ Fog Lake and Oyama

Mar 15 Brudenell Social Club Leeds, Angleterre w/ Fog Lake and Oyama

Mar 16 Scala London, Angleterre w/ Fog Lake and Oyama

Mar 17 Firebug Leicester, Angleterre w/ Fog Lake and Oyama

Mar 18 Bodega Nottingham, Angleterre w/ Fog Lake

Mar 19 The Exchange St Philips, Angleterre w/ Fog Lake

Mar 21 Joiners Southampton, Angleterre w/ Fog Lake

Mar 22 Green Door Store Brighton, Angleterre w/ Fog Lake

Mar 23 JC Kavka Antwerpen, Belgique w/ Fog Lake

Mar 24 LA MECANIQUE ONDULATOIRE Paris, France w/ Fog Lake

Mar 25 Sugarfactory Amsterdam, Hollande w/ Fog Lake

Mar 26 Schlachthof Wiesbaden, Allemagne w/ Fog Lake

Mar 28 Blue Shell Cologne, Allemagne w/ Fog Lake

Mar 29 Gaswerk Winterthur, Suisse w/ Fog Lake

Mar 30 Astoria Turin, Italie w/ Fog Lake

Mar 31 1210 Stuttgart, Allemagne w/ Fog Lake

Apr 01 Chelsea Wien, Autriche w/ Fog Lake

Apr 02 Klub 007 Strahov Praha, République Tchèque w/ Fog Lake

Apr 03 Cafe Wagner Jena, Allemagne w/ Fog Lake

Apr 04 Cassiopeia Berlin, Allemagne w/ Fog Lake

Apr 06 Hafenklang Hamburg, Allemagne w/ Fog Lake