Samedi 07 janvier 2017

Le huitième album de Firewind, Immortals, sort le 20 janvier prochain chez Century Media (préco). Après deux albums solos, Gus G. met entre parenthèse sa carrière pour se consacrer à nouveau au groupe de ses débuts. Co-écrit et co-produit par Dennis Ward (Unisonic, Pink Cream 69), cet album est le premier du groupe depuis 5 ans.

Firewind sera également en concert en France pour deux dates cet hiver :

- 22.02.2017 Paris - Backstage by the Mills (Digitick / Event FB)

- 23.02.2017 Strasbourg - La Laiterie (Digitick / Event FB)

Ode To Leonidas s'écoute dans la suite.