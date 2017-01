Samedi 07 janvier 2017

Interview : après la chronique hier, voici aujourd'hui le compte rendu in extenso de la discussion menée fin d'année dernière avec Al Barr, chanteur des Dropkick Murphys. Il y est bien évidemment question de leur nouvel album, 11 Short Stories of Pain&Glory, ainsi que de sport et de problèmes de société... C'est à lire ici.



Pour rappel, les Dropkick Murphys seront en tournée en Europe d'ici quelques jours avec Slapshot et Skinny Lister, avec 3 dates en France, puis cet été :

- 28/01/2017 - Zénith de Paris (Digitick / Fnac)

- 29/01/2017 - Aéronef de Lille (ZePass)

- 04/02/2017 - Zénith de Strasbourg (Digitick / Fnac)

- 14/07/2017 - Vieilles Charrues de Carhaix (Digitick / Fnac)