Vendredi 06 janvier 2017

DDENT (Post-Metal/Doom/Industrial, dont le premier album آكتئاب sort le 13 février) et The Lumberjack Feedback (Post-Metal/Doom) seront en tournée début février 2017 avec notamment 2 dates, le 9 février à La Scène Michelet de Nantes (44 - event Facebook) et le 11 février à La Péniche de Chalon-sur-Saône (71). D'autres dates devrait prochainement être annoncées.