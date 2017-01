Jeudi 05 janvier 2017

Un WE de concerts va être organisé pour lever des fonds pour Mike IX Williams de Eyehategod (toujours sous traitement), ça se passera forcément à La Nouvelle Orléans et on pourra y retrouver des groupes comme Crowbar, Goatwhore, Thou, Eyehategod (avec des invités au chant), Superjoint, Child Bite, Suplecs, ...

Si vous voulez aussi l'aider : un site pour faire une donation, un site pour du merch avec design fait pour l'occasion dont les bénéfices vont aider Mike.