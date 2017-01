Jeudi 05 janvier 2017 Le nouvel album de Pallbearer s'intitule Heartless, il sortira le 24 mars chez Nuclear Blast en Europe. Joe Barresi (Tool, Queens Of The Stone Age) s'est occupé du mixage. Quant à l'artwork vous pouvez le retrouver dans la suite ou sur la page du groupe, tout comme le tracklisting. 1. I Saw the End

2. Thorns

3. Lie of Survival

4. Dancing in Madness

5. Cruel Road

6. Heartless

7. A Plea for Understanding





Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►