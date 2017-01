Mardi 03 janvier 2017

Tagada Jones a dévoilé le titre La Peste&Le Choléra extrait du nouvel album du même nom qui doit paraître en mars.

Le groupe sera également en tournée cette année :

04.03 @ Nîmes, La Paloma

10.03 @ Carvin, Festival les enchanteurs

11.03 @ Joue les Tours, Le temps machine

18.03 @ Jonzac, Festival Big Fuzz

01.04 @ Colmar, Festival Rock in Hell

02.04 @ St Germain en Laye, La Clef

04.04 @ Caen, Le Cargo

06.04 @ Vitry le François, L’Orange Bleu

07.04 @ Cambrai, Festival Betizfestl

15.04 @ Les Herbiers, On n’a plus 20 ans III

21.04 @ Clenay, Wanagain festival

22.04 @ Paris, Elysee montmartre

27.04 @ Toulouse, Le Bikini

28.04 @ Istres, L’usine

29.04 @ Lyon, Le transbordeur

05.05 @ Savigny le Temple, L’empreinte

06.05 @ Lons le Saulnier, Le bœuf sur le toit

07.05 @ Le Val d'Ajol, Chez narcisse

18.05 @ Boulogne s/ Mer, Carré Sam

27.05 @ St Joachim, Festival les couchetard

Les places sont en vente chez Digitick et Fnac Spectacles.