Mardi 03 janvier 2017

Avis aux fans de Maynard James Keenan et sa bande : Salival.fr est un site communautaire et de documentation sur Tool et tout ce qui concerne de près ou de loin la formation. Il est administré par Christophe Muller, également auteur de Reflets et Métamorphoses, livre sur le quatuor sorti aux éditions Camion Blanc en 2009.



Salival.fr a récemment créé un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre à cette adresse.