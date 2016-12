Bonne année! Comme d'habitude on vous souhaite plein de découvertes musicales, de concerts fous pour l'année à venir.

L'année étant désormais officiellement finie on va pouvoir publier les tops 2016, celui des rédacteurs dans un premier temps puis le votre, donc continuez de voter pour vos albums écoutés en 2016, il vous reste encore quelques jours !

Et en 2017 on espère continuer à vous apporter de la bonne zic, du contenu qui vaut le clic, ... et des concerts ! Le Metalorgie Fest aura bien une édition 2017, on vous en dit plus très prochainement, y'aura des surprises !