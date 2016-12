Ice T annonce sur twitter la sortie prochaine d'un nouveau morceau (et de son clip) de Body Count, "No Lives Matter", qui figurera sur le prochain effort du combo, Bloodlust, prévu pour mars 2017 chez Century Media.

Max Cavalera (Soulfly, Killer Be Killed etc) sera guest sur le morceau "All Love Is Lost", et les membres de Sevendust ont contribué à l'écriture de l'album.