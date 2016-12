Vendredi 30 décembre 2016

La radio Liquid Metal de SiriusXM a révélé sa liste du "The Devil’s Dozen Of 2016" qui consiste en une liste des morceaux préférés de l'année sur la station (avec du Meshuggah, Metallica, Nails, Gojira, etc).

A retrouver dans les commentaires.

12. Meshuggah – “Born In Dissonance”

11. Devil You Know – “Stay Of Execution”

10. Testament – “Brotherhood Of The Snake”

09. Killswitch Engage – “Hate By Design”

08. Nails – “You Will Never Be One Of Us”

07. Amon Amarth – “First Kill”

06. Anthrax – “Evil Twin”

05. HELLYEAH – “X”

04. After The Burial – “Lost In The Static”

03. Gojira – “Silvera”

02. Megadeth – “Dystopia”

01. Metallica – “Spit Out The Bone”