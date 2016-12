Mardi 27 décembre 2016

Chronique Tiny Moving Parts - This Couch Is Long&Full Of Friendship "Il régnait dans cette pièce une aura aussi familière que singulière. Le typique basement Américain, tout droit sorti d'une banlieue perdue parmi tant d'autres. Laquelle ? aucune importance. Qu'est-ce que ça change après tout, le Midwest n'est rien pour ceux qui n'y ont pas erré sans but durant leurs jeunes années [...]"