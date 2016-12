Mercredi 28 décembre 2016

La chronique du jour c'est du Black Metal et elle s'intéresse au De Mysteriis Dom Sathanas Alive de Mayhem : "Le climat général de ce De Mysteriis Dom Sathanas Alive est réellement lourd et malsain, on imagine presque l'ambiance qui régna jadis lors de son enregistrement […]"



On en profite pour vous rappeler que Mayhem sera en concert en France pour deux dates en 2017 :

- 03/04/2017 - l'Empreinte (Savigny le Temple - résa : Weezevent, Digitick, Fnac / Event FB)

- 04/04/2017 - CCO (Lyon - résa : Yurplan, Digitick / Event FB)