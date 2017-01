Le 18 janvier prochain, les Franciliens de STAMP (rock indus / expérimental) seront en showcase avec LUGOSi (post hardcore) au Studio Campus à Paris.

Une sortie plus que recommandée pour les fans d'Ulver, Massive Attack et autres Nine Inch Nails, influences principales de STAMP.

Toutes les informations sur l'évènement sont disponibles à cette adresse