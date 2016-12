Samedi 24 décembre 2016 Le Festival Alcatraz a dévoilé les premiers noms de sa 10ème édition qui se tiendra du 11 au 13 août 2017 à Courtray (Belgique) : Amon Amarth, Doro, Iced Earth, Death Angel, Sacred Reich, UFO, Raven, Rage, Dirkschneider, Hell, Krokus, Morbid Angel, Enslaved, Moonspell, Asphyx, Brant Bjork, King Hiss, Monkey 3, Dr. Living Dead, Evil Invaders, Carnation.

14 noms (dont les 2 headliners) restent à être annoncés.

Les places sont en vente sur la billetterie officielle du festival et sur Fnac Spectacles.

Pour le communiqué de presse complet et l'affiche, c'est par ici.

"Les VENDREDI 11, SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 AOUT 2017, les amateurs de Métal au sens large peuvent sans hésitation se rendre à la dixième édition de l’ALCATRAZ HARD ROCK&METAL FESTIVAL!

En tant qu’organisateur de l'édition 2016, vos retours sur notre programmation à la fois qualitative et variée nous ont rendus particulièrement heureux.



Avant toute chose, pour nous, organisateurs de l’Alcatraz, il est primordial que notre fidèle public qui nous suit depuis maintenant neuf ans soit satisfait de ce que nous lui préparons. Confortés par vos remarques positives, nous nous fixons comme but de toujours vous en donner plus en élargissant et même en rajeunissant le panel de genres proposés sur notre scène. Cette DIXIÈME édition promet d’être spéciale pour nous comme pour vous tant nous avons essayé de vous combler. L’Alcatraz 2017 (qui se déroulera pour la cinquième fois dans les plaines sacrées de Courtrai) verra 35 groupes se succéder sur scène.



Première nouveauté, le festival ouvrira ses portes dès le vendredi avec notre ‘Heavy Metal Night’. Cinq groupes mettront le feu à la scène de l’Alcatraz pour vous faire vivre une première Metal Night de folie. Cette soirée du vendredi sera gracieusement offerte pour tous les détenteurs d’un ticket week-end. Ceci n’est qu’une première surprise et croyez-nous, nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin.



Dans notre volonté de vous proposer une affiche encore plus variée, nous ajouterons une seconde scène (couverte). Certains groupes ont besoin d’un environnement particulier afin de créer l’atmosphère la plus propice à leur univers musical.Quoi de mieux que l’ambiance d’une ‘marquee’ pour atteindre ce résultat !



Ici, à l’’Alcatraz, nous avons toujours été particulièrement attentif au confort et au bien-être de nos visiteurs. Dans cette optique, nous avons estimé utile d’agrandir l’espace camping, d’ajouter des toilettes supplémentaires, de proposer un catering plus varié...nous voulons faire de cette dixième édition le résumé complet de tout ce qui fait le charme et le succès de notre festival. Autre agréable nouvelle , notre ‘El Presidio’ sera fidèle au rendez-vous. Le bar le plus Metal du pays érigera également son chapiteau sur la Lange Munte. Nos visiteurs pourront ainsi s’offrir une bonne bière tout en profitant des écrans mis à leur disposition. L’espace VIP reste également une des particularités à laquelle nous tenons énormément. L’espace s’agrandit au fil des années et son emplacement stratégique, permet une vue idéale sur notre main stage.

En bref et bien que nous ne pouvons pas encore vous dévoiler tous les secrets de notre prochaine édition, la lecture des vingt et un noms suivants devrait déjà vous convaincre que cette année l’Alcatraz sera le rendez-vous à ne pas manquer. AMON AMARTH, DORO, ICED EARTH, DEATH ANGEL, SACRED REICH, UFO, RAVEN, RAGE, DIRKSCHNEIDER, HELL, KROKUS, MORBID ANGEL, ENSLAVED, MOONSPELL, ASPHYX, BRANT BJORK, KING HISS, MONKEY 3, DR. LIVING DEAD, EVIL INVADERS, CARNATION.

Dans peu de temps nous vous dévoilerons les quatorze noms manquants (dont les headliners des deux scènes)."



