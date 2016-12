The Treatment et Blackrain seront en concert le 7 février 2017 au Divan du Monde (Paris). Les places sont en vente chez GDP. Toutes les infos pratiques se trouvent sur l'Event FB

Les deux groupes seront également en concert le 6/2/2017 à Reims (Freaked Studio) et le 8/02/2017 à Lyon (Transbordeur).