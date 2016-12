Le groupe de metal indus français Herrschaft accuse Julien Doré de plagiat pour un clip :How Real Men Do des premiers aurait inspiré Sublime et Silence du second.

Alors on a regardé les deux clips, et je pense qu'on peut apposer le tampon "pub gratuite" (d'ailleurs ça marche, on en parle !), car certes les deux clips ont des similitudes (en noir et blanc, situation ubuesque dans une zone déserte dans les deux cas) mais de là à crier au plagiat... Les deux clips semblent aussi inspirés que la musique qu'elle met en image.